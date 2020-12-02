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Президент РФ Владимир Путин

По распоряжению Путина в России начинается массовая вакцинация от коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
Россия
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Темы:
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По мнению президента, российская промышленность уже готова к масштабной вакцинации граждан страны

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой с 7 декабря начать в стране масштабную вакцинацию от коронавируса, пишет РИА Новости.

Упаковка новой вакцины от COVID-19
photo: courtesy of Ministry of Health of the Russian Federation
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"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска — это врачей и учителей", — отметил Путин.

Президент призвал сделать "этот первый шаг", так как, по его словам, российская промышленность готова к масштабной вакцинации.

Голикова, в свою очередь, заявила, что в стране есть возможности "начать масштабную вакцинацию уже в декабре", и добавила, что сейчас идет оценка по части приоритетных групп населения.

Российские вакцины от COVID-19

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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В конце сентября российский научный центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2. Вакцина от "Вектора" под названием "ЭпиВакКорона" стала второй российской вакциной от коронавируса.

Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями).

Для россиян вакцинация как "ЭпиВакКороной", так и "Спутником V" будет бесплатной (в розницу они не продаются).

Темы:
Новости из России (1485)
Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Владимир Путин, Вакцинация


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