По распоряжению Путина в России начинается массовая вакцинация от коронавируса

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой с 7 декабря начать в стране масштабную вакцинацию от коронавируса, пишет РИА Новости.

photo: courtesy of Ministry of Health of the Russian Federation