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Отправка вакцины Sputnik V от COVID-19 за границу

Россия представила "Спутник V" в ООН – что рассказали о вакцине

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Россия
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Темы:
Новости из России (1486)
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На виртуальном мероприятии шла речь об испытаниях препарата, его цене, будущих объемах производства и сотрудничестве с зарубежными партнерами

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V" на полях специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает РИА Новости.

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Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в пострегистрационных испытаниях вакцины приняли участие более 40 тысяч человек. Они проходят в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, кроме того, обсуждается проведение испытаний в Бразилии и других странах.

"В данный момент она в ряду главных кандидатов-вакцин, приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства", – сказал Мурашко, добавив, что "Спутник V" показал "мощный иммунный ответ и ответ антител".

По его словам, клинические испытания препарата еще продолжаются, однако уже более 100 тысяч россиян из групп риска были вакцинированы.

Производство вакцины

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, РФПИ подал заявку на одобрение "Спутник V" в 40 странах и работает с регуляторами в этих странах. По его мнению, государствам важно иметь у себя портфель различных вакцин.

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Как сообщил глава РФПИ, к марту объем производства на зарубежных площадках составит как минимум 40 миллионов доз в месяц — для 40 миллионов человек.

Когда российские производители удовлетворят спрос на внутреннем рынке, РФПИ рассмотрит вопрос поставок вакцины на экспорт, рассказал он. По его словам, заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили от более чем 50 стран.

Стоимость вакцины

"Наша вакцина будет стоить менее 10 долларов за дозу, что гораздо дешевле некоторых вакцин на основе мРНК (вакцина "Спутник V" создана на основе аденовируса человека. — Прим. ред.) Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене", — заявил Дмитриев

Вакцина состоит из двух доз. Как ранее отмечали разработчики, таким образом стоимость "Спутник V" будет как минимум в два раза дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью.

Темы:
Новости из России (1486)
Теги:
ООН, Коронавирус COVID-2019, Россия, Вакцинация


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