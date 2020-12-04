"Карательная акция" – МИД России осудил задержание в Латвии журналистов Sputnik и Baltnews

Латвийские власти допросили сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия, и взяли подписку о неразглашении

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Российское внешнеполитическое ведомство резко осудило действия латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов порталов Baltnews и Sputnik Латвия, у которых прошли обыски, передает РИА Новости.

Латвия обвинила Baltnews и Sputnik в нарушении режима санкций ЕС>>

Сотрудникам этих СМИ предъявили обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии – в нарушении режима санкций Евросоюза. После допросов у них взяли подписку о невыезде. Им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

"Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Напомним, что в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения", – говорится в сообщении МИД.

Как отмечают в ведомстве, обвинения в нарушении коллективом Sputnik Латвия режима санкций ЕС категорически неприемлемы.

"Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом", – подчеркнули в министерстве.

Как заявили в МИД, "одновременно была учинена расправа над русскоязычными журналистами информагентства Baltnews и рядом общественных деятелей Латвии".

"Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ", – отмечается в сообщении.

В ведомстве выразили надежду на то, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и укажет Латвии на "неприемлемость подобных нападок" на средства массовой информации, а также "на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова".

"Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС", – заключило российское министерство.

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила в своем Telegram-канале надежду, что Россия ответит на уголовное преследование сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия.

Плохая тенденция

Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия объяснили санкциями Евросоюза от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц. Однако рестрикции ЕС направлены не на МИА "Россия сегодня", куда входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.

Как ранее подчеркивал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, стремление Таллина распространить действие персональных санкций Евросоюза на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы средств массовой информации.

Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, президент Владимир Путин отмечал, что российские власти сделают все, чтобы поддерживать работу Sputnik в других странах.