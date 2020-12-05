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Вакцинация от коронавируса в России

В Москве стартовала вакцинация групп риска от коронавируса

© photo: Sputnik / Mikhail Golenkov
Россия
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Прививать всех будут российской вакциной "Спутник V", которая стала первой вакциной от коронавируса в мире

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В Москве заработали кабинеты вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Привиться пока могут люди из группы риска – сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Однако право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений – например, те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы.

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Всего кабинетов вакцинации пока 70. До конца года откроется еще сто. Кабинеты работают с восьми часов утра до восьми вечера.

Процедура делается по предварительной электронной записи, которая открыта на сайте mos.ru на две недели вперед.

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Прививать будут отечественной вакциной "Спутник V", которую создали в Центре имени Гамалеи. Это препарат на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более 95% – на 42-й день.

По мере поступления препарата список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, и в конечном счете он будет доступен всем жителям столицы. В остальных регионах России вакцинация начнется к концу следующей недели.

Темы:
Новости из России (1488)
Теги:
Пандемия, Москва, Россия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Вакцина


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