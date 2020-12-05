Массовый исход: почему латвийские рыбаки бегут в Россию? - видео

Латвийские рыбаки, оставшиеся без работы на родине, вынуждены переезжать в Россию из-за новых правил ЕС. Подробнее - смотрите в видео

В октябре министры сельского хозяйства и рыболовства ЕС договорились сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море. Под ограничения попала и восточная балтийская треска. Латвийские рыбаки должны прекратить ее ловлю и уничтожить промысловые суда.

Для Латвии, которая увязла в экономическом кризисе, это сильный удар. А для самой отрасли – смерть. Выручила латвийских рыбаков российская государственная программа по оказанию поддержки в переселении соотечественников. Благодаря ей некоторые рыбаки с семьями переехали на Дальний Восток – чтобы продолжить заниматься своим делом.