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Массовый исход: почему латвийские рыбаки бегут в Россию? - видео

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video : Ruptly / Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201205/250256154/Massovyy-iskhod-pochemu-latviyskie-rybaki-begut-v-Rossiyu---video.html

Латвийские рыбаки, оставшиеся без работы на родине, вынуждены переезжать в Россию из-за новых правил ЕС. Подробнее - смотрите в видео

В октябре министры сельского хозяйства и рыболовства ЕС договорились сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море. Под ограничения попала и восточная балтийская треска. Латвийские рыбаки должны прекратить ее ловлю и уничтожить промысловые суда.

Для Латвии, которая увязла в экономическом кризисе, это сильный удар. А для самой отрасли – смерть. Выручила латвийских рыбаков российская государственная программа по оказанию поддержки в переселении соотечественников. Благодаря ей некоторые рыбаки с семьями переехали на Дальний Восток – чтобы продолжить заниматься своим делом.

Теги:
Россия, Россия, Латвия


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