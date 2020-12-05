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Сербия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" - видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1536)
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video: Ruptly / Sputnik V @sputnikvaccine
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201205/250256614/Serbiya-poluchila-pervuyu-partiyu-rossiyskoy-vaktsiny-Sputnik-V---video.html

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Сербию. В Белград доставили 20 доз препарата для клинических испытаний

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, исследования начнутся в ближайшее время. После этого Сербия примет решение об использовании препарата.

"Спутник V" – это первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19 российского производства. Ее разработали в Центре им. Гамалеи на основе вектора аденовируса человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1536)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Сербия, Россия, Россия


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