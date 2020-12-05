Сербия получила первую партию российской вакцины “Спутник V” - видео

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Сербию. В Белград доставили 20 доз препарата для клинических испытаний

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, исследования начнутся в ближайшее время. После этого Сербия примет решение об использовании препарата.

"Спутник V" – это первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19 российского производства. Ее разработали в Центре им. Гамалеи на основе вектора аденовируса человека.