Сербия получила первую партию российской вакцины “Спутник V” - видео

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Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Сербию. В Белград доставили 20 доз препарата для клинических испытаний
Как заявил президент Сербии Александр Вучич, исследования начнутся в ближайшее время. После этого Сербия примет решение об использовании препарата.
"Спутник V" – это первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19 российского производства. Ее разработали в Центре им. Гамалеи на основе вектора аденовируса человека.