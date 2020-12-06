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Павильон с пиротехникой горит в Ростове-на-Дону

Фейерверк в Ростове: павильон с пиротехникой загорелся на рынке - видео

photo: courtesy of Press service of the Russian Emergencies Ministry
Россия
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В тушении пожара в павильоне с пиротехникой задействованы почти 200 человек, тушение огня разбито на четыре боевых участка

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. На рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Павильон с пиротехникой загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, а затем увеличилась вдвое. Пожару присвоен 4 номер сложности.

"Объявлен сбор личного состава трех пожарно-спасательных гарнизонов (Новочеркасский, Аксайский, Ростовский) и специализированной пожарно-спасательной части... Силы и средства: 192 человека и 66 единиц техники", - сказал представитель ведомства.

Чтобы не допустить распространения пожара, тушение огня разбито на четыре боевых участка, добавил он.

 

Как сообщает МЧС РФ, дополнительно направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и емкости.

Теги:
МЧС РФ, Пожар, Ростов-на-Дону, Россия


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