"Ростех" намерен запустить широкомасштабное производство 5G-оборудования

Госкорпорация будет производить оборудование не только для выделенных в РФ под 5G радиочастот, но и других диапазонов, используемых в других странах

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Российская госкорпорация "Ростех" в 2023 году намерена запустить широкомасштабное производство 5G-оборудования – как под частотный диапазон 4,4-4,99 ГГц, который планируется выделить в РФ для 5G, так и для других диапазонов – с расчетом на экспорт этого оборудования, пишет РИА Новости со ссылкой на главу "Ростеха" Сергей Чемезов.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отмечал, что сети пятого поколения (5G) будут строиться в РФ только на отечественном оборудовании. Он также сообщал, что диапазон частот 4,8-4,9 ГГц планируется полностью высвободить для развития сетей 5G. В плане конверсии спектра для 5G также предусмотрены частоты 24,25-24,65 ГГц и 694-790 МГц (ранее использовались для аналогового эфирного ТВ-вещания). В то же время, приоритетным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми.

По словам главы "Ростеха", госкорпорация будет производить оборудование не только для выделенных в РФ под 5G радиочастот, но и других диапазонов, используемых в других странах. "В 2023 мы запустим серийное производство (оборудования для 5G – ред.). В производстве мы придерживаемся решений Совета безопасности относительно радиочастотного спектра, однако "Ростех" для обеспечения экспортного потенциала будет производить оборудование и для других частот", – сказал Чемезов.

По его словам, в настоящее время госкорпорация определяет перечень предприятий, которые будут заняты в производстве оборудования. "Для этого необходимо провести технологический аудит, чтобы, в том числе, понять, в каком масштабе они способны производить те или иные комплектующие", – сказал Чемезов.

Чемезов утверждает, что тестировать произведенное "Ростехом" оборудование будут все операторы. "Мы предложили операторам поучаствовать в процессе, поскольку это оборудование для них, и дать свое видение, какие услуги должно оказывать то или иное оборудование. Думаю, что участвовать в тестировании будут все операторы, вряд ли кто-то из них откажется от участия в 5G", – сказал глава "Ростеха".

В середине ноября он сообщал, что "Ростех", который определен одним из исполнителей дорожной карты по внедрению 5G в России, будет привлекать к созданию отечественного оборудования для сетей пятого поколения не только свои профильные холдинговые компании, но и рыночных игроков, способных предложить доступные и инновационные решения. Госкорпорация при этом будет формировать для них техническое задание и координировать их работу над оборудованием.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек – к 2024 году.

В середине осени президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий одобрил и утвердил дорожную карту развития 5G в РФ. Основная часть мероприятий по внедрению нового отечественного оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021-2024 годах.