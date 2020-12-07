Более трети вузов России перешли на дистанционное обучение

Непонятным остается вопрос о том, в каком формате пройдет зимняя сессия, ведь, по приказу Минобрнауки, ее рекомендовано провести дистанционно

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Свыше трети российских вузов и их филиалов перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Статистика такая - 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удаленно, это, если быть точным, 478 вузов и филиалов", - такие данные он привел, выступая в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее Министерство науки и высшего образования России издало приказ о переводе учащихся столичных вузов на дистанционное обучение, аналогичная мера рекомендовалась региональным вузам – по согласованию с Роспотребнадзором.

Что касается зимней сессии, то отменять ее в российских вузах из-за пандемии коронавируса не планируется, заявил Фальков.

Открытым остается вопрос о том, в каком формате она пройдет, сказал глава ведомства и добавил, что, по приказу Минобрнауки, зимнюю сессию рекомендовано провести дистанционно.