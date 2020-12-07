Лавров обвинил США в подлости по отношению к Сирии - видео

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США мешают восстановлению Сирии. Глава российского МИД напомнил, что на территории страны незаконно находятся американские войска
Лавров заявляет, что американские войска в настоящее время держат под контролем часть территории Сирии, включая несколько крупных нефтяных месторождений, а также поддерживают террористов.
Лавров обратил внимание, что страны Запада, во всем потакая США, даже в условиях пандемии продолжают экономическое и санкционное давление на Сирию, в том числе отказывают в помощи для решения гуманитарных проблем.