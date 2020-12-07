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Лавров обвинил США в подлости по отношению к Сирии - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201207/250273152/Lavrov-obvinil-SShA-v-podlosti-po-otnosheniyu-k-Sirii---video-.html

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США мешают восстановлению Сирии. Глава российского МИД напомнил, что на территории страны незаконно находятся американские войска

Лавров заявляет, что американские войска в настоящее время держат под контролем часть территории Сирии, включая несколько крупных нефтяных месторождений, а также поддерживают террористов.

Лавров обратил внимание, что страны Запада, во всем потакая США, даже в условиях пандемии продолжают экономическое и санкционное давление на Сирию, в том числе отказывают в помощи для решения гуманитарных проблем.

Теги:
Сирия, Сирия, Сергей Лавров, Лавров, Россия, Россия, США


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