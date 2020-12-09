Россия запретит импорт овощей из Армении, Турции и Узбекистана

Россельхознадзор ранее уже запретил поставки томатов и яблок из Азербайджана, на очереди расширение запрета в Турции и ограничения против других стран

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Россельхознадзор запретит ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении, Кашкадарьинской области Узбекистана, а также из двух регионов Турции, сказано на сайте ведомства.

Ранее Россельхознадзор также объявил о запрете импорта в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны.

"При проведении карантинного фитосанитарного контроля в свежих томатах происхождением из Республики Армения <…> был выявлен вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) – объект, в отношении которого Службой введена временная карантинная фитосанитарная мера <…> Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Отмечается, что армянская сторона была проинформирована о сложившейся ситуации еще 30 октября, однако контроль за поставляемыми в Россию овощами не был усилен.

С 11 декабря Россельхознадзор также вводит запрет на ввоз томатов и перцев, произведенных или экспортируемых в турецких провинциях Анталья и Измир.

"Однако вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата) обнаруживаются также в продукции, поступающей из провинций Трабзон и Хатай. В настоящее время речь идет о единичных случаях, однако если ситуация примет системный характер, Россельхознадзор рассмотрит вопрос о введении запрета на ввоз растительной продукции из указанных турецких регионов", – сказано в сообщении.

Россельхознадзор также указывает, что министерство сельского и лесного хозяйства Турции было официально уведомлено о сложившейся ситуации с фитосанитарным состоянием томатов, однако информации о принятых турецкой стороной мерах по предотвращению нарушений не последовало.

Также с 11 декабря вводится запрет на импорт поставки томатов и перцев из Кашкадарьинской области Узбекистана из-за вируса коричневой морщинистости плодов томата. Неделями ранее ограничения были введены еще против двух областей этой страны.