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Президент РФ В. Путин выступил с обращением к участникам форума Уроки Нюрнберга

Российские телеканалы выделили на пресс-конференцию Путина три часа

© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
Россия
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Темы:
Новости из России (1494)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201209/250292713/Rossiyskie-telekanaly-vydelili-na-press-konferentsiyu-Putina-tri-chasa.html

Из-за сложной эпидемической обстановки, связанной с распространением коронавируса в стране, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Российские каналы выделили три часа на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, следует из их телепрограмм.

Мероприятие начнется в 12:00 мск (13:00 тбс) 17 декабря. Из-за сложной эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции: глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
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В этом году в пресс-конференцию включат элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через приложение "Москва — Путину", оно уже доступно для скачивания.

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.

Интерес к событию растет год от года. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1 895 журналистов, а годом ранее – 1 702. Общение российского лидера с прессой в 2019 году продлилось 4 часа 18 минут. За это время президенту было задано порядка 80 вопросов от 57 представителей СМИ.

Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь на семь минут меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

Темы:
Новости из России (1494)
Теги:
Пресс-конференция, Россия, Владимир Путин


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