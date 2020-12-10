Добровольцы, привитые "Спутником V", рассказали об уровне антител после вакцинации

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Добровольцы, привитые вакциной против коронавируса нового типа "Спутник V", поделились с РИА Новости тем, как их самочувствие и каков уровень антител после прививки – интересно, что результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов.

РИА Новости пообщалось с семью привитыми. Все они получили вакцину "Спутник V" не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено.

Отмечается, что тесты на антитела у собеседников агентства взяли через три недели после второй вакцинации. Такой тест именно через 21 день после второй прививки ранее в разговоре с РИА Новости советовал сдать директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Так вот результаты анализов показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго – 20,00 единиц на миллилитр, у третьего – 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.

При этом еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого – 17,57 при норме 0,8.

Антитела G защищают от заражения коронавирусом, заявила начальник направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова.

"Сейчас у нас уже зарегистрировано достаточно большое количество тест-систем на антитела. Самый большой минус этих наборов заключается в том, что пока мы не можем сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, между собой, поскольку пока не существует единых стандартов", – уточнила она.

Любопытно, что один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител снова.

Тем временем, среди опрошенных оказались и те, у кого антитела после вакцинации не выработались, их было двое.

© AP Photo / Frank Franklin II Вакцина от Трампа

Промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" предварительно демонстрирует ее эффективность выше 95 процентов на 42-й день после первой прививки.

Вакцину от коронавируса сделала и корреспондент РИА Новости Ксения Набаткина. По словам журналиста, у нее уровень антител один из самых высоких, если сравнивать с коллегами в офисе.

"Чувствую себя спокойнее в плане того, что есть защита. Хотя надо бы проверить, сколько антител осталось... Но своим близким я бы порекомендовала сделать прививку, мама пока не хочет, а вот папа уже спросил, поставят ли ему вакцину, если приедет в Москву", – отметила она.

"Спутник V" – первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом вакцина успешна прошла два этапа клининческих исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.