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"Выдумывают поводы" – Лавров об обвинениях во вмешательстве Москвы в дела других стран

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Россия
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Темы:
Новости из России (1497)
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20201210/250303248/Vydumyvayut-povody--Lavrov-ob-obvineniyakh-vo-vmeshatelstve-Moskvy-v-dela-drugikh-stran.html

По мнению министра иностранных дел России, у Запада нет предела совершенству в выдумке поводов для обвинения России во вмешательстве в дела других государств

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад может придумать еще немало поводов, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в дела других стран.

"В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Беларуси, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона, только чтобы Запад не укреплял там свое положение. Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах", – отметил министр в интервью телеканалу RT.

По его словам, Москва готова к любым поворотам событий.

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© photo: Sputnik / Sergey Melkonov
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"Буквально на днях читал, что Конгресс США продвигает санкции против Союзного государства России и Белоруссии просто потому, что есть такое Союзное государство, и оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную "цветную революцию". Так что ещё будет немало поводов, я уверен в этом. Запад умеет не только их искать, но и выдумывать на ровном месте. Предела совершенству у наших западных коллег нет", – сказал он.

В ноябре палата представителей США поддержала законопроект, наделяющий президента США полномочиями по ограничению на въезд членов избиркома Беларуси и чиновников, которых в Америке считают ответственными за давление на СМИ. Как сообщается на сайте конгресса, законопроект также расширяет возможности содействия Беларуси и включает помощь в "противодействии интернет-цензуре", поддержке женщин и политических беженцев.

Если законопроект будет одобрен, президент США сможет заблокировать визу любого иностранного гражданина, который является членом ЦИК Беларуси, государственным должностным лицом, ответственным за действия в отношении независимых СМИ, должностным лицом Союзного государства или российским физическим лицом, активно участвовавшим в действиях в отношении СМИ или нарушении прав человека, связанных с ситуацией в республике.

Темы:
Новости из России (1497)
Теги:
Россия, Москва, Сергей Лавров


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