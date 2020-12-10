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Российскую вакцину “Спутник V” могут начать производить на Украине? - видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1552)
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video : Ruptly / РФПИ / biolik.com.ua
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201210/250304556/Rossiyskuyu-vaktsinu-Sputnik-V-mogut-nachat-proizvodit-na-Ukraine---video.html

Российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” могут начать производить на Украине? Подробнее - смотрите в видео

Ситуация с COVID-19 на Украине сложная. Наблюдается стабильный прирост новых случаев заражения, а суточная смертность бьет рекорды.

Сербия получила первую партию российской вакцины “Спутник V” - видео
video: Ruptly / Sputnik V @sputnikvaccine
Сербия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" - видео

Российскую вакцину, которая могла бы помочь в данной ситуации, они закупать не торопятся - по политическим причинам, хотя в Москве заявляли, что готовы поставить “Спутник V” на Украину.

"Сегодня можно говорить о том, что производство вакцины может быть налажено в кратчайшие сроки для массового употребления”, - заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время своего визита в Москву, где он встретился с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором Центра им. Гамалеи Александром Гинцбургом.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1552)
Теги:
Украина, Украина, Россия, Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина


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