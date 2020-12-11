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ФСБ России предотвратила теракт, шестеро силовиков пострадали

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201211/250317088/FSB-Rossii-predotvratila-terakt-shestero-silovikov-postradali.html

Боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия, его попытались задержать

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Карачаево-Черкессии преступник взорвал себя при попытке задержания, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Об этом пишет РИА Новости.

Боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия.

В результате шесть силовиков получили легкие травмы. Среди гражданских лиц пострадавших нет.

Теги:
теракт, Россия, ФСБ


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