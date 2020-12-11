ФСБ России предотвратила теракт, шестеро силовиков пострадали

Боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия, его попытались задержать

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Карачаево-Черкессии преступник взорвал себя при попытке задержания, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Об этом пишет РИА Новости.

Боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия.

В результате шесть силовиков получили легкие травмы. Среди гражданских лиц пострадавших нет.