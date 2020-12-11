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Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона

Вторая российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

photo: press-service of Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor)
Россия
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Вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Вторая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
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"Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", – сказала она на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По ее словам, на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России.

Всем добровольцам выдают памятки с правилами поведения после процедуры, добавила она.

"ЭпиВакКорона"

Второй российский препарат для профилактики COVID-19 зарегистрировали в середине октября. Его создали на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, вакцина получила название "ЭпиВакКорона".

Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом в 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Созданная "Вектором" вакцина от COVID-19 будет бесплатной для россиян. Вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.

Первой зарегистрированной в России и мире вакциной от коронавируса стал "Спутник V", разработанный специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Темы:
Новости из России (1498)
Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина


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