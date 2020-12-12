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Захарова ответила США на желание усилить санкционное давление на Россию

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201212/250322147/Zakharova-otvetila-SShA-na-zhelanie-usilit-sanktsionnoe-davlenie-na-Rossiyu.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала новую законодательную инициативу Конгресса США с призывом усилить санкционное давление на Россию

Мария Захарова назвала поведение американских властей в отношении Москвы фобией и болезнью.

Захарова подчеркнула, что создание мифа об угрозе со стороны России выгодно США и таким образом Вашингтон отвлекает внимание американского общества от огромного количества внутренних проблем.

При этом официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что в будущем власти США перестанут отравлять придуманными проблемами отношения между странами.

Теги:
Антироссийские санкции, Санкции, США, Мария Захарова, Россия, Россия


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