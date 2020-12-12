Захарова ответила США на желание усилить санкционное давление на Россию

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала новую законодательную инициативу Конгресса США с призывом усилить санкционное давление на Россию
Мария Захарова назвала поведение американских властей в отношении Москвы фобией и болезнью.
Захарова подчеркнула, что создание мифа об угрозе со стороны России выгодно США и таким образом Вашингтон отвлекает внимание американского общества от огромного количества внутренних проблем.
При этом официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что в будущем власти США перестанут отравлять придуманными проблемами отношения между странами.