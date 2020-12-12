Лавров заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней оборонной политике заявил, что страны Запада пытаются начать гонку вакцин

Лавров также заявил, что на Западе пытаются обесценить роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией.

Глава российского МИД отметил, что усиливается давление на страны, которые проводят самостоятельную внешнеполитическую линию.

Лавров призвал Запад отказаться от неоколониальных подходов, которые все чаще стали проявляться в мировой политике, и прекратить попытки сдержать развитие новых мировых центров.