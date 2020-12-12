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Лавров заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1557)
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20201212/250322176/Lavrov-zayavil-o-popytkakh-zapadnykh-stran-nachat-gonku-vaktsin.html

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней оборонной политике заявил, что страны Запада пытаются начать гонку вакцин

Лавров также заявил, что на Западе пытаются обесценить роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией.

Глава российского МИД отметил, что усиливается давление на страны, которые проводят самостоятельную внешнеполитическую линию.

Лавров призвал Запад отказаться от неоколониальных подходов, которые все чаще стали проявляться в мировой политике, и прекратить попытки сдержать развитие новых мировых центров.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1557)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Сергей Лавров, Лавров, Россия, Россия


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