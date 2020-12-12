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Празднование Дня России в регионах

В России отмечается День Конституции

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Россия
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Темы:
Новости из России (1499)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201212/250323303/V-Rossii-otmechaetsya-Den-Konstitutsii.html

В текст Конституции за 27 лет ее существования было внесено более 200 поправок, самые масштабные из них были одобрены в июле этого года

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Конституция России 12 декабря отмечает свой 27-й день рождения, сообщает РИА Новости.

Конституция РФ была принята по итогам референдума 12 декабря 1993 года – за нее проголосовало более 58%. Основной закон российского государства опубликовали через две недели после референдума, и тогда же он вступил в силу официально.

Празднование Дня России в регионах
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
День Конституции России 12 декабря 2020: история и суть праздника

Согласно первому разделу Конституции, высшей ценностью в России признается человек, его права и свободы.

В текст Конституции за 27 лет ее существования поправки вносили неоднократно – в документе исправляли названия территориальных субъектов, меняли состав России в связи со слиянием и укрупнением регионов, изменяли сроки полномочий президента (с четырех до шести лет) и Госдумы (с четырех до пяти лет) и так далее.

Самые масштабные изменения к основному закону были одобрены на всенародном голосовании 1 июля этого года и вступили в силу 4 июля.

Всего в основной закон России внесено более 200 поправок, которые коснулись устройства государственной власти, прав и свобод человека и гражданина, семейных ценностей, заботы о сохранении природной среды.

Темы:
Новости из России (1499)
Теги:
Россия


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