Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни

Летом 2019 года известный российский актер был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за инсульта, однако позже он восстановился

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт, сообщил театр "Современник".

Причиной его смерти стал инсульт, от которого он восстанавливался последний год.

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. На его счету много ролей в кино. В числе самых ярких его ролей — образы в фильмах Эльдара Рязанова "Небеса обетованные", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово...". В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.