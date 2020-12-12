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Актер Валентин Гафт

Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201212/250323364/Valentin-Gaft-skonchalsya-na-86-m-godu-zhizni.html

Летом 2019 года известный российский актер был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за инсульта, однако позже он восстановился

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт, сообщил театр "Современник".

Причиной его смерти стал инсульт, от которого он восстанавливался последний год.

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. На его счету много ролей в кино. В числе самых ярких его ролей — образы в фильмах Эльдара Рязанова "Небеса обетованные", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово...". В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Теги:
Россия, Валентин Гафт


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