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Учения стратегических ядерных сил России - видео

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video: Ruptly / Ministry of Defence of Russia
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0d/250327744.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201213/250327909/Ucheniya-strategicheskikh-yadernykh-sil-Rossii---video.html

Ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы дальней авиации и экипаж атомного подводного крейсера “Карелия” провели учения

Ракетные войска стратегического назначения провели учения по управлению стратегическими наступательными силами. В ходе маневров также была проверена общая боевая готовность стратегических ядерных сил России. Смотрите подробности в этом видео.

Теги:
Военные учения, Учения, Россия, Россия


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