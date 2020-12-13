Учения стратегических ядерных сил России - видео

Ракетные войска стратегического назначения провели учения по управлению стратегическими наступательными силами. В ходе маневров также была проверена общая боевая готовность стратегических ядерных сил России. Смотрите подробности в этом видео.
Ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы дальней авиации и экипаж атомного подводного крейсера “Карелия” провели учения
Ракетные войска стратегического назначения провели учения по управлению стратегическими наступательными силами. В ходе маневров также была проверена общая боевая готовность стратегических ядерных сил России. Смотрите подробности в этом видео.
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