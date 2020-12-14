Как российские военные медики лечат жителей Нагорного Карабаха - видео

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На пути к восстановлению мирной жизни в Нагорном Карабахе возникла еще одна проблема. В регионе остро ощущается дефицит медицинских работников
Многие из врачей и медицинских работников покинули Нагорный Карабах во время недавних боевых действий и пока еще не вернулись обратно.
Решить проблему с нехваткой медицинского персонала в НК взялись помочь российские миротворцы. Из России в Нагорный Карабах прибыл военный медицинский отряд, который оказывает помощь местному населению.