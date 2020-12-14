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Как российские военные медики лечат жителей Нагорного Карабаха - видео

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video: Ruptly / Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0e/250334659.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201214/250334740/Kak-rossiyskie-voennye-mediki-lechat-zhiteley-Nagornogo-Karabakha---video.html

На пути к восстановлению мирной жизни в Нагорном Карабахе возникла еще одна проблема. В регионе остро ощущается дефицит медицинских работников

Многие из врачей и медицинских работников покинули Нагорный Карабах во время недавних боевых действий и пока еще не вернулись обратно.

Решить проблему с нехваткой медицинского персонала в НК взялись помочь российские миротворцы. Из России в Нагорный Карабах прибыл военный медицинский отряд, который оказывает помощь местному населению. 

Теги:
Миротворцы, Россия, Россия, Карабахский конфликт, Нагорно-карабахский конфликт


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