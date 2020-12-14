Россия продлила эмбарго на ввоз продовольствия из ЕС до конца 2021 года

Москва ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции в августе 2014 года

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца будущего года, дополнив список стран в его рамках Великобританией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению", – цитирует документ РИА Новости.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры.

Великобритания представлена отдельно в новом списке продэмбарго, поскольку она с 31 декабря окончательно покидает Евросоюз после годичного переходного периода.

До этого момента Brexit стороны должны договориться о будущих отношениях в области торговли, но продолжающиеся много месяцев переговоры пока не увенчались успехом из-за сохраняющихся серьезных разногласий по ряду ключевых вопросов: конкурентные торговые правила, рыболовство, регулирование. Во вторник, 8 декабря, представители обеих сторон предварительно договорились об исполнении договора.

Королевство и ЕС также достигли соглашения о статусе Северной Ирландии, Великобритания, кроме того, заключила с Норвегией и Исландией торговое соглашение после Brexit.