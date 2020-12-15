Россия ввела экспортную пошлину на пшеницу

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Тарифная квота на экспорт зерна из России и экспортная пошлина на пшеницу, установленная правительством РФ, будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Для стабилизации ситуации на рынке продовольствия премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений.

"Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну", – говорится в сообщении.

"В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года", – добавляет кабмин.

Введение квоты на экспорт зерна из России вместе с экспортной пошлиной на пшеницу позволят обеспечить выравнивание цен на российском рынке, заявил журналистам председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, комментируя комплекс мер по стабилизации цен на продукты.

"Мы поддерживали и поддерживаем введение экспортной квоты, которая является важным инструментом обеспечения продовольственной безопасности, не позволяющим допустить дефицита зерна на внутреннем рынке. Вместе с пошлиной на экспорт пшеницы, о введении которой было объявлено сегодня, эти меры обеспечат оперативное выравнивание цен на внутреннем рынке", – цитирует Зернина РИА Новости.

Последний раз экспортная пошлина на пшеницу вводилась в феврале 2015 года для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна, сейчас ее ставка нулевая. В свою очередь, с 1 апреля по 30 июня 2020 года правительство вводило квоту на экспорт зерна из РФ. Минсельхоз в ноябре предложил ввести новую квоту в объеме 17,5 миллиона тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2021 года.