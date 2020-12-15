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Смартфон в руках у мужчины

В Якутии появится "Умное село"

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201215/250347634/V-Yakutii-poyavitsya-Umnoe-selo.html

С помощью информационных и коммуникационных технологий администрация сможет напрямую взаимодействовать с сообществами и инфраструктурой, а также мониторить, что происходит в населенном пункте, как он развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни граждан

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. В России для жителей сел Республики Саха (Якутия) разработают единый веб-сервис "Умное село": новостные ленты, блоги, системы экологического мониторинга, противопожарные системы, видеонаблюдение, а также информация о перекрытии и ремонте дорог будут собраны в одном ситуационном центре каждого поселка, сообщает РИА новости.

Мы все умрем. Но это не точно
© photo: Sputnik
Мы все умрем. Умные города

Проект "Умное село" — это аналог "Умного города", адаптированный на малые населенные пункты с учетом бюджета муниципальных образований и населения, координировать его будет районный ИТ-центр. Его создание нацелено на улучшение качества жизни граждан.

"Районные ИТ-центры создаются для того, чтобы ИТ-технологии служили развитию сел и городов республики. Проект "Умное село" получил поддержку как муниципальных властей Намского района, готовых внедрить его в наслегах, так и разработчиков цифровой платформы управления. Таким образом, данный проект может стать пилотом в цифровизации сельских поселений Якутии", — рассказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

"Умное село" также станет подспорьем для администраций муниципальных образований. Набор информационных подсистем, направленных на сбор, мониторинг, анализ данных и обработку результатов, позволит более эффективно управлять населенным пунктом, считают в министерстве.

Например, встроенные системы оповещения ГО и ЧС, пожарная сигнализация, мониторинг пожаров и паводков, видеонаблюдение и экологический мониторинг внесут положительные изменения в вопросы обеспечения безопасности. Информация, связанная с инженерными коммуникациями, станциями сотовой связи, ЖКХ, сетями электропитания, поможет качественно решать вопросы инфраструктуры населенных пунктов. А раздел, посвященный культурным учреждениям, медицине и туризму, сможет вывести на новый уровень социально-культурную деятельность сельской местности.

Дом в горах Тушети
FB / Tusheti National Park
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Основной технологией, используемой для реализации решения, выступает платформа, разработанная компанией-резидентом ИТ-парка Якутска. Она представляет собой программный комплекс в виде конструктора для создания решений самого широкого назначения.

Разработчики прогнозируют проекту большое будущее. Изначально при его создании специалисты использовали международные методы и стандарты, чтобы в дальнейшем тиражировать систему не только на территории России, но и за ее пределами. По словам разработчиков, небольшие населенные пункты за рубежом также не могут себе позволить приобретение дорогостоящих решений по автоматизации.

Планируется, что "Умное село" начнет свою работу с первого квартала 2021 года. Финансирование реализации проекта будет происходить за счет инвестиций компании разработчиков проекта, а также ежемесячной абонентской платы согласно выбранным модулям.



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