В Москве нарушителей ковид-ограничений будут штрафовать по фото и видео в соцсетях

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Московские инспекторы будут отслеживать в соцсетях фото, видео и другие материалы жителей, нарушающих ограничения по COVID-19, и штрафовать их на этом основании, сообщает РИА Новости.

"Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — может быть началом для административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия", — сказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире Первого канала.

Данчиков при этом отметил, что только около десяти процентов столичных предприятий нарушают ограничения по COVID-19, а большинство заведений и предпринимателей ведут себя добросовестно.

По последним данным, с весны в России зафиксировали 2 707 945 случаев коронавируса: более 47 тысяч заболевших скончались, 2,14 миллиона вылечились. В Москве выявили 698 тысяч заразившихся, свыше 9,9 тысячи человек умерли.

Среди действующих мер — ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, режим домашней самоизоляции для групп риска и пожилых граждан, удаленная работа для 30% сотрудников компаний, дистанционный формат учебы для средней и старшей школы, а также запрет на проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и других мероприятий с участием зрителей.