19:32 15 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9954
  • 100 RUB4.5016
  • USD3.2889
Поиск
Россия

Испытания "Спутник V" в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: Ruptly / RT
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0f/250350273.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201215/250350365/Ispytaniya-Sputnik-V-v-Venesuele-syn-Maduro-privilsya-rossiyskoy-vaktsinoy.html

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в испытаниях российской вакцины "Спутник V". Подробнее - смотрите в видео

Николас Эрнесто Мадуро Герра привился первым компонентом препарата и через 20 дней получит вторую дозу вакцины.

Мадуро-младший отметил, что принял участие в программе как доброволец, потому что считает, что Россия – оплот мировой науки и медицины.

Также он подчеркнул, что в Венесуэле доверяют российским разработкам и считают, что Россия находится в авангарде всего человечества.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Россия, Россия, Венесуэла


Еще видео

  • Игрок Спартака Джордан Ларссон и игрок Ротора Соломон Кверквелия
    Последнее обновление: 18:39 15.12.2020
    18:39 15.12.2020

    Футболист сборной Грузии может покинуть Россию и перебраться в Турцию

    В составе "железнодорожников" грузинский защитник стал чемпионом России (2018), дважды выиграл Кубок страны (2017, 2019) и Суперкубок России (2019)

    65
  • Прощание с В. Гафтом
    Последнее обновление: 17:15 15.12.2020
    17:15 15.12.2020

    В Москве простились c Валентином Гафтом

    Прощание с артистом прошло в его родном театре "Современник", похоронили Гафта на Троекуровском кладбище

    66
  • Смартфон в руках у мужчины
    Последнее обновление: 16:08 15.12.2020
    16:08 15.12.2020

    В Якутии появится "Умное село"

    С помощью информационных и коммуникационных технологий администрация сможет напрямую взаимодействовать с сообществами и инфраструктурой, а также мониторить, что происходит в населенном пункте, как он развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни граждан

    26
  • Уборка урожая зерновых
    Последнее обновление: 14:50 15.12.2020
    14:50 15.12.2020

    Россия ввела экспортную пошлину на пшеницу

    Экспорт зерновых в объемах, превышающих установленную квоту, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции

    217

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Огненное кольцо во время полного солнечного затмения в Аргентине
Последнее полное солнечное затмение года: когда в небе огненное кольцо - фото
Испытания Спутник V в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной
Испытания "Спутник V" в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться