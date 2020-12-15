Испытания "Спутник V" в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной

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Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в испытаниях российской вакцины "Спутник V". Подробнее - смотрите в видео
Николас Эрнесто Мадуро Герра привился первым компонентом препарата и через 20 дней получит вторую дозу вакцины.
Мадуро-младший отметил, что принял участие в программе как доброволец, потому что считает, что Россия – оплот мировой науки и медицины.
Также он подчеркнул, что в Венесуэле доверяют российским разработкам и считают, что Россия находится в авангарде всего человечества.