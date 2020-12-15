Испытания "Спутник V" в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной

Николас Эрнесто Мадуро Герра привился первым компонентом препарата и через 20 дней получит вторую дозу вакцины.

Мадуро-младший отметил, что принял участие в программе как доброволец, потому что считает, что Россия – оплот мировой науки и медицины.

Также он подчеркнул, что в Венесуэле доверяют российским разработкам и считают, что Россия находится в авангарде всего человечества.