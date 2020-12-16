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Трудовые мигранты в России

Число мигрантов в России снизилось почти вдвое

© photo: Sputnik / Marina Makovetskaya
Россия
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Темы:
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В министерстве внутренних дел уточнили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Количество мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

"В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)", – говорится в ответе на соответствующий запрос.

При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около миллиона человек, подчеркнули в МВД.

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© photo: Sputnik / Mikhail Golenkov
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Также в ведомстве добавили, что большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам.

"По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года – 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров", – отметили в МВД.

Кроме того, сообщается, что самая многочисленная категория иностранных граждан в России – это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

Темы:
Новости из России (1503)
Теги:
Россия, мигранты


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