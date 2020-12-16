Как российские миротворцы следят за режимом прекращения огня в Карабахе

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Российские миротворцы укрепляют блокпосты в Нагорном Карабахе. Сейчас там работают 23 наблюдательных пункта. Подробнее - смотрите в видео
Каждый из постов миротворцев оборудуют самой современной техникой, чтобы пресечь любые провокации с обеих сторон конфликта.
Одно такое нарушение режима прекращения огня миротворцы пресекли несколько дней назад. Хотя о перемирии Азербайджан, Армения и Россия договорились 9 ноября. Теперь там снова все тихо.
Как работают миротворцы в зоне конфликта - смотрите в видео.