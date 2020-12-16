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Как российские миротворцы следят за режимом прекращения огня в Карабахе

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (229)
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video: Ruptly / Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/10/250356153.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201216/250356189/Kak-rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-rezhimom-prekrascheniya-ognya-v-Karabakhe.html

Российские миротворцы укрепляют блокпосты в Нагорном Карабахе. Сейчас там работают 23 наблюдательных пункта. Подробнее - смотрите в видео

Каждый из постов миротворцев оборудуют самой современной техникой, чтобы пресечь любые провокации с обеих сторон конфликта.

Одно такое нарушение режима прекращения огня миротворцы пресекли несколько дней назад. Хотя о перемирии Азербайджан, Армения и Россия договорились 9 ноября. Теперь там снова все тихо.

Как работают миротворцы в зоне конфликта - смотрите в видео.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (229)
Теги:
Миротворцы, Россия, Россия, Карабахский конфликт, Нагорно-карабахский конфликт


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