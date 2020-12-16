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Лавров и Вучич зажгли Вечный огонь в Белграде - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201216/250359747/Lavrov-i-Vuchich-zazhgli-Vechnyy-ogon-v-Belgrade---video.html

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Белграде. Подробнее - в видео

Вместе с Лавровым в церемонии, которая прошла в мемориальном Парке освободителей, участвовал президент Сербии Александр Вучич. Лампаду с огнем привезли в Белград из Москвы.

В сербскую столицу министр иностранных дел РФ прибыл с рабочим визитом, чтобы обсудить вопросы российско-сербского сотрудничества.

 

Теги:
ВОВ, Сербия, Сергей Лавров, Лавров, Россия, Россия


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