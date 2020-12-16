Россия безвозмездно отправила в 45 стран мира более 1,5 миллиона тест-систем на COVID-19

В Роспотребнадзоре отметили, что Российская Федерация продолжает безвозмездно поставлять в различные страны мира тест-системы

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, РФ продолжает безвозмездно поставлять в различные страны мира тест-системы.

"На сегодняшний день переданы уже более 1,5 миллиона в 45 государств", – сказала она на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Попова уточнила, что российские специалисты осуществили 15 миссий в 12 стран для помощи в борьбе с пандемией.