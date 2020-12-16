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Сотрудник лаборатории

Россия безвозмездно отправила в 45 стран мира более 1,5 миллиона тест-систем на COVID-19

© CC0 / Pixabay
Россия
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Темы:
Новости из России (1504)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201216/250362059/Rossiya-bezvozmezdno-otpravila-v-45-stran-mira-bolee-15-milliona-test-sistem-na-COVID-19.html

В Роспотребнадзоре отметили, что Российская Федерация продолжает безвозмездно поставлять в различные страны мира тест-системы

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, РФ продолжает безвозмездно поставлять в различные страны мира тест-системы.

"На сегодняшний день переданы уже более 1,5 миллиона в 45 государств", – сказала она на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Попова уточнила, что российские специалисты осуществили 15 миссий в 12 стран для помощи в борьбе с пандемией.

Темы:
Новости из России (1504)
Теги:
Роспотребнадзор, Россия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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