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Вакцинация от коронавируса в Тамбове

Минздрав России внес вакцинацию от коронавирусав в календарь прививок

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Россия
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В приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания и пациентам с хроническими заболеваниями

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сообщает РИА Новости.

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© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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В приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что в приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.

К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.

Ранее премьер страны Михаил Мишустин заявил, что по всей стране началась вакцинация от коронавируса, для ее эффективности разработали график поставок препарата по всей стране.

Темы:
Новости из России (1505)
Теги:
Минздрав России, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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