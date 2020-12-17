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Вакцина "Спутник V" доказала эффективность - видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1585)
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video: Ruptly / RT / пресс-служба БАЭС / Роспотребнадзор / @sputnikvaccine
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250364571.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201217/250364635/Vaktsina-Sputnik-V-dokazala-effektivnost---video.html

Российская вакцина "Спутник V" эффективна более чем в 91% случаев. Об этом заявили в институте Гамалеи, где она была разработана. Подробнее - смотрите в видео

Прививка "Спутник V" уже вызвала ажиотаж во всем мире. Одни пытаются скорее закупить "противоядие" от ковида, другие – ведут информационную войну против российской прививки.

Кому мешает успех вакцины "Спутник V" и в чем существенное отличие российской вакцины от плацебо – смотрите в видео.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1585)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Россия, Россия


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