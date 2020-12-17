Вакцина "Спутник V" доказала эффективность - видео

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Российская вакцина "Спутник V" эффективна более чем в 91% случаев. Об этом заявили в институте Гамалеи, где она была разработана. Подробнее - смотрите в видео
Прививка "Спутник V" уже вызвала ажиотаж во всем мире. Одни пытаются скорее закупить "противоядие" от ковида, другие – ведут информационную войну против российской прививки.
Кому мешает успех вакцины "Спутник V" и в чем существенное отличие российской вакцины от плацебо – смотрите в видео.