Вакцина "Спутник V" доказала эффективность - видео

Российская вакцина "Спутник V" эффективна более чем в 91% случаев. Об этом заявили в институте Гамалеи, где она была разработана. Подробнее - смотрите в видео

Прививка "Спутник V" уже вызвала ажиотаж во всем мире. Одни пытаются скорее закупить "противоядие" от ковида, другие – ведут информационную войну против российской прививки.

Кому мешает успех вакцины "Спутник V" и в чем существенное отличие российской вакцины от плацебо – смотрите в видео.