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Российские миротворцы помогли Азербайджану и Армении обменяться пленными

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video: Sputnik / Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250364755.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201217/250364829/Rossiyskie-mirotvortsy-pomogli-Azerbaydzhanu-i-Armenii-obmenyatsya-plennymi.html

Азербайджан и Армения обменялись военнопленными по принципу "всех на всех". Осуществить то, о чем Москва, Баку и Ереван договорились 9 ноября, помогли российские миротворцы

Для того, чтобы вернуть людей - каждого на свою родину, - пришлось провести большую подготовительную работу. Обмен пленными контролировал лично командующий миротворцами России в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов. О том, сколько военных смогли вернуться домой, генерал-лейтенант рассказал в этом видео.

Теги:
Миротворцы, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Россия, Россия


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