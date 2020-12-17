Российские миротворцы помогли Азербайджану и Армении обменяться пленными

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Азербайджан и Армения обменялись военнопленными по принципу "всех на всех". Осуществить то, о чем Москва, Баку и Ереван договорились 9 ноября, помогли российские миротворцы
Для того, чтобы вернуть людей - каждого на свою родину, - пришлось провести большую подготовительную работу. Обмен пленными контролировал лично командующий миротворцами России в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов. О том, сколько военных смогли вернуться домой, генерал-лейтенант рассказал в этом видео.