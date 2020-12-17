Путин рассказал, с кем из мировых политиков ему проще всего общаться

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции отметил, что он не делит мировых политиков на удобных и неудобных или приятных и неприятных партнеров.

Президент ответил на вопрос журналиста НТВ о том, кто из мировых лидеров за последние четыре года был для него самым трудным и самым комфортным переговорщиком. Также он напомнил о том, как на одном из саммитов "Большой двадцатки" Путин "проводили урок географии" для президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель касаемо инцидента в Керченском проливе.

"Нет никакой необходимости никаких уроков никому давать, все люди очень грамотные, люди очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение тех задач, которые стоят перед их странами. Нет хороших и плохих политиков, есть интересы национальные. Я не делю [политиков] на хороших и плохих, я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России. Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость наставить на нашей позиции", – сказал Путин.

По его словам, у России хорошие отношения с Китаем, совпадающие интересы по многим направлениям, а лично у него добрые и доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

"У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом, может быть, иногда даже противоположные взгляды, но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет, если он считает, что что-то выгодно для его страны, он идет до конца, и это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понимать, с кем имеешь дело", – заключил российский лидер.