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Путин: Россия готовится к вмешательству в парламентские выборы 2021 года

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201217/250372405/Putin-Rossiya-gotovitsya-k-vmeshatelstvu-v-parlamentskie-vybory-2021-goda.html

Попытки вмешаться в парламентские выборы 2021 года будут, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве

Глава Российского государства подчеркнул, что Россия готовится к вмешательству извне и сможет эффективно противостоять ему. Полное заявление - смотрите в видео.

Теги:
выборы, Россия, Россия, Владимир Путин, Путин


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