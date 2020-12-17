Путин: Россия готовится к вмешательству в парламентские выборы 2021 года

Глава Российского государства подчеркнул, что Россия готовится к вмешательству извне и сможет эффективно противостоять ему. Полное заявление - смотрите в видео.
Попытки вмешаться в парламентские выборы 2021 года будут, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве
Глава Российского государства подчеркнул, что Россия готовится к вмешательству извне и сможет эффективно противостоять ему. Полное заявление - смотрите в видео.
Как заметил журналист, российский лидер на одной из прошлых ежегодных пресс-конференций обещал рассказать об этом секрете позже
"Это не вопрос, это провокация" – так президент России Владимир Путин ответил во время ежегодной пресс-конференции на вопрос Сергея Шнурова, почему русские хакеры не помогли Дональду Трампу переизбраться на второй срок
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По мнению российского президента, не стоит делить мировых политиков на удобных и неудобных в профессиональном общении
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Движение автотранспортных средств, в том числе большегрузов, на всей протяженности автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс к российской границе свободно
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