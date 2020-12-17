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Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина

Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья

© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201217/250374386/Vladimir-Putin-raskryl-sekret-semeynogo-schastya.html

Как заметил журналист, российский лидер на одной из прошлых ежегодных пресс-конференций обещал рассказать об этом секрете позже

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос, что является секретом семейного счастья.

Вопрос об этом задал журналист из Исландии, отметив, что российский лидер на одной из прошлых ежегодных пресс-конференций обещал рассказать об этом секрете позже.

"Что касается секрета семейного счастья – это любовь. Но это не секрет, это все знают, и это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и если уж вы затронули международные отношения, и в отношениях между народами", – сказал Путин.

Теги:
Владимир Путин


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