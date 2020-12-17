Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья

Как заметил журналист, российский лидер на одной из прошлых ежегодных пресс-конференций обещал рассказать об этом секрете позже

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос, что является секретом семейного счастья.

Вопрос об этом задал журналист из Исландии, отметив, что российский лидер на одной из прошлых ежегодных пресс-конференций обещал рассказать об этом секрете позже.

"Что касается секрета семейного счастья – это любовь. Но это не секрет, это все знают, и это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и если уж вы затронули международные отношения, и в отношениях между народами", – сказал Путин.