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У каждого четвертого жителя Подмосковья оказались антитела к COVID-19

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1594)
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По результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 25,1% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у каждого четвертого жителя Московской области, сдавшего ИФА-тест, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, передает РИА Новости.

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"На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 25,1% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.

На сегодняшний день в регионе выполнено более 1,1 миллиона ИФА-исследований, отметила министр.

На 17 декабря в Московской области зафиксировано 133 645 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 2 611 человек, летальность составляет 1,95 %. Полностью вылечили от вируса 94 369 человек, восстановление составляет 70,61%.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1594)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Россия


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