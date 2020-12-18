У каждого четвертого жителя Подмосковья оказались антитела к COVID-19

По результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 25,1% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у каждого четвертого жителя Московской области, сдавшего ИФА-тест, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, передает РИА Новости.

"На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 25,1% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.

На сегодняшний день в регионе выполнено более 1,1 миллиона ИФА-исследований, отметила министр.

На 17 декабря в Московской области зафиксировано 133 645 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 2 611 человек, летальность составляет 1,95 %. Полностью вылечили от вируса 94 369 человек, восстановление составляет 70,61%.