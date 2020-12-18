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"Белорусский народ должен разобраться внутри страны" - Путин о ситуации в Беларуси

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"Надо дать белорусскому народу разобраться внутри страны" - заявил президент России Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве, говоря о политической ситуации в Беларуси

Президент РФ подчеркнул, что вмешательство в ситуацию в республике извне налицо: информационное, политическое, финансовое.

Путин напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко инициировал изменения в Конституции. "Посмотрим, что получится", – отметил глава России.

Политическая ситуация в Беларуси накалилась после президентских выборов в августе этого года. В стране прошли акции протестов. Лукашенко заявлял, что за демонстрациями стоят внешние силы.

Теги:
Беларусь, Владимир Путин, Путин, Россия, Россия


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