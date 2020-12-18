Первый полет Ил-114-300. Когда начнутся поставки пассажирского лайнера?

Пилотное задание, которое дали экипажу, летчики-испытатели выполнили на отлично. После приземления их встретили овациями и качали на руках. Что пилоты проверяли в небе, когда лайнер запустят в серийное производство и в каких регионах он сможет летать - смотрите в видео.