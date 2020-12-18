Первый полет Ил-114-300. Когда начнутся поставки пассажирского лайнера?

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Пассажирский Ил-114-300 совершил свой первый полет. Как проходили испытания нового авиалайнера - смотрите в видео
Пилотное задание, которое дали экипажу, летчики-испытатели выполнили на отлично. После приземления их встретили овациями и качали на руках. Что пилоты проверяли в небе, когда лайнер запустят в серийное производство и в каких регионах он сможет летать - смотрите в видео.