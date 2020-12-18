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Первый полет Ил-114-300. Когда начнутся поставки пассажирского лайнера?

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201218/250381237/Pervyy-polet-Il-114-300-Kogda-nachnutsya-postavki-passazhirskogo-laynera.html

Пассажирский Ил-114-300 совершил свой первый полет. Как проходили испытания нового авиалайнера - смотрите в видео

Пилотное задание, которое дали экипажу, летчики-испытатели выполнили на отлично. После приземления их встретили овациями и качали на руках. Что пилоты проверяли в небе, когда лайнер запустят в серийное производство и в каких регионах он сможет летать - смотрите в видео.

Теги:
Росавиация, авиация, технологии, наука, Россия, Россия


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