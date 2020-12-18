Роспотребнадзор назвал безопасные в плане коронавируса страны

Принимая решение, ведомство смотрит на показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Безопасные по коронавирусу страны, с которыми у России есть регулярное авиасообщение, – это Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев – в Кыргызстане, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех – в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии", – говорится в заявлении ведомства.

Принимая решение, Роспотребнадзор смотрит на показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус. В норме коэффициент распространения должен быть менее единицы.

Регулярное авиасообщение у России возобновлено с 16 странами: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские острова и Эфиопия.

Как добавили в ведомстве, сейчас в большинстве государств, в том числе европейских, ситуация с COVID-19 усложнилась.