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Проведение лабораторных анализов

Роспотребнадзор назвал безопасные в плане коронавируса страны

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Россия
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20201218/250384333/Rospotrebnadzor-nazval-bezopasnye-v-plane-koronavirusa-strany.html

Принимая решение, ведомство смотрит на показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Безопасные по коронавирусу страны, с которыми у России есть регулярное авиасообщение, – это Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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© AP Photo / Fabian Sommer
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"Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев – в Кыргызстане, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех – в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии", – говорится в заявлении ведомства.

Принимая решение, Роспотребнадзор смотрит на показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус. В норме коэффициент распространения должен быть менее единицы.

Регулярное авиасообщение у России возобновлено с 16 странами: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские острова и Эфиопия.

Как добавили в ведомстве, сейчас в большинстве государств, в том числе европейских, ситуация с COVID-19 усложнилась.

Темы:
Новости из России (1509)
Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Роспотребнадзор


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