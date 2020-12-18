"Трудности перевода": Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Интересное открытие сделали пользователи поисковой системы Google и, в частности, функции "Переводчик", пишет РИА Новости.

Так, если в строку текста ввести на английском языке популярную фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент"), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович".

Подобный вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно.

Любопытно, что "Трудности перевода" обнаружились спустя несколько часов после пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая прошла накануне. В Google пока никак не прокомментировали "находку" пользователей.