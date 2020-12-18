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Банк России оставил ключевую ставку на уровне 4,25%

© photo: Sputnik / Ilia Pitalev
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Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью, отмечает Центральный банк

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В марте из-за распространения коронавируса ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: власти ожидали, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и ограничительные меры приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015 года. Поэтому в июле Центробанк снизил ставку до исторического минимума — 4,25%.

Международный валютный фонд
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
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"Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Хотя сдерживающее влияние внутреннего спроса на динамику цен сохраняется, на краткосрочном горизонте оно компенсируется проинфляционными факторами", - говорится в пресс-релизе.

В документе отмечается, что оперативные индикаторы экономической активности указывают на паузу в восстановлении экономики в IV квартале. Однако ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономику, чем в II квартале. Это связано с точечным характером ограничительных мер и адаптацией граждан и предприятий к новым условиям. С учетом этого, а также более высоких, чем ожидалось, данных за III квартал снижение ВВП в 2020 году может составить около 4%.

"Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью. На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать динамика пандемии коронавируса в России и в мире, характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также предстоящая бюджетная консолидация", - прогнозирует Центробанк.

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В Банке России считают, что мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в следующем году.

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Теги:
Экономика, Центральный банк Росси


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