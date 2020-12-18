Телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу "Дом-2"

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Российский развлекательный телеканал принял решение закрыть шоу "Дом-2", сообщили в пресс-службе канала, передает Sputnik Беларусь.

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что все подробности закрытия шоу озвучат в эфире "Дом-2" в среду 23 декабря. Двухчасовой финальный выпуск программы выйдет на канале вечером 30 декабря.

Телеканал ТНТ начал показывать шоу "Дом-2" в 2004 году. В разное время ведущими телепроекта были Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.