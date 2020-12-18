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Телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу "Дом-2"

© CC0 / Pixabay / tookapic
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201218/250389604/Telekanal-TNT-obyavil-o-zakrytii-shou-Dom-2.html

Двухчасовой финальный выпуск популярного российского реалити-шоу выйдет на телеканале вечером 30 декабря

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Российский развлекательный телеканал принял решение закрыть шоу "Дом-2", сообщили в пресс-службе канала, передает Sputnik Беларусь.

Победитель Ничиери иллюзионист Лаша Гелашвили
photo: Lasha Gelashvili / FB
Победителем грузинского шоу талантов "Ничиери" стал молодой иллюзионист

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что все подробности закрытия шоу озвучат в эфире "Дом-2" в среду 23 декабря. Двухчасовой финальный выпуск программы выйдет на канале вечером 30 декабря.

Телеканал ТНТ начал показывать шоу "Дом-2" в 2004 году. В разное время ведущими телепроекта были Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.

Теги:
Реалити-шоу "Дом-2", шоу, Телевидение


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