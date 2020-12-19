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"Да, мы белые и пушистые": Путин сравнил Россию с Западом - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201219/250392595/Da-my-belye-i-pushistye---Putin-sravnil-Rossiyu-s-Zapadom---video.html

Президент России Владимир Путин сравнил Россию и Запад. Что заявил по этому поводу глава Российского государства – смотрите в видео

Отвечая на вопрос британского журналиста во время ежегодной пресс-конференции в Москве, Путин заявил, что Россия "белая и пушистая" по сравнению со странами Запада. Путин подчеркнул, что чувствует ответственность за свою страну и будет делать все для ее блага.

Он напомнил, что это НАТО расширяется к российским границам, а США в одностороннем порядке выходят из ключевых оборонных соглашений, включая ДРСМД и Договор по открытому небу. Россия же вынуждена отвечать на новые угрозы. В заключении он обратился к Западу словами кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно!"

Теги:
Владимир Путин, Путин, Россия, Россия


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