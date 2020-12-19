18:23 19 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0135
  • 100 RUB4.4449
  • USD3.2747
Поиск
День города Москва. Мамы с детьми на фестивале Театральный марш в саду Эрмитаж

В России предложили платить матерям зарплату за воспитание детей

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1511)
120 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/13/250394163.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201219/250393773/V-Rossii-predlozhili-platit-materyam-zarplatu-za-vospitanie-detey.html

По мнению депутатов, российские семьи много тратят на содержание детей, поэтому властям не помешает оказать помощь родителям

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин предложил ввести регулярные выплаты россиянкам, воспитывающим детей. Об этом пишет РИА Новости.

"Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам", – уточнил он в комментарии Ura.ru.

По словам парламентария, эта мера поспособствует повышению рождаемости.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья

Кроме того, Шеин считает необходимым ввести регулярные выплаты для семей, находящихся в тяжелом финансовом положении.

С ним согласился заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он отметил, что российские семьи много тратят на содержание детей, и поддержал идею выплат на ребенка до достижения им совершеннолетия.

Накануне на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что всем семьям с детьми до восьми лет выплатят по пять тысяч рублей. Предновогодние выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделило на это 73,6 миллиарда рублей.

Темы:
Новости из России (1511)
Теги:
дети и родители, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки в теле, граффити Бэнкси и много пены на плаже после циклона - лучшие фото недели
США вводят санкции против Турции за покупку С-400 у России
США вводят санкции против Турции за покупку С-400 у России - видео
Преступность в Грузии – данные МВД
Преступность в Грузии – данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться