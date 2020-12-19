В России предложили платить матерям зарплату за воспитание детей

По мнению депутатов, российские семьи много тратят на содержание детей, поэтому властям не помешает оказать помощь родителям

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин предложил ввести регулярные выплаты россиянкам, воспитывающим детей. Об этом пишет РИА Новости.

"Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам", – уточнил он в комментарии Ura.ru.

По словам парламентария, эта мера поспособствует повышению рождаемости.

Кроме того, Шеин считает необходимым ввести регулярные выплаты для семей, находящихся в тяжелом финансовом положении.

С ним согласился заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он отметил, что российские семьи много тратят на содержание детей, и поддержал идею выплат на ребенка до достижения им совершеннолетия.

Накануне на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что всем семьям с детьми до восьми лет выплатят по пять тысяч рублей. Предновогодние выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделило на это 73,6 миллиарда рублей.