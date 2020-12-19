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Россия должна быть сильной, чтобы не допустить переписывания истории – Путин

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© video: Sputnik . Илья Наймушин
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201219/250394410/Rossiya-dolzhna-byt-silnoy-chtoby-ne-dopustit-perepisyvaniya-istorii--Putin.html

Переписывание истории пойдет во вред тому, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве

Глава Российского государства отметил, что переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. Чтобы не допустить этого, Россия, по его словам, должна быть сильной и самодостаточной.

"Ну и, конечно, не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться!", - подчеркнул Путин.

Теги:
история, Россия, Россия, Владимир Путин, Путин


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