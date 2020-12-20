Путин поставил задачи российским спецслужбам

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Российские спецслужбы должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, а также добиваться более эффективной защиты государственных границ, заявил президент Владимир Путин.

В воскресенье российский лидер посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

"Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю, и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции", — сказал глава государства.

По его словам, ФСБ и другим службам под эгидой Национального антитеррористического комитета важно "впредь действовать столь же решительно и последовательно".

Сотрудникам ФСО следует и дальше обеспечивать безопасность охраняемых гособъектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ — решать задачи по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи даже в самой сложной обстановке, подчеркнул Путин.

Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. Как подчеркнул Путин, Россия по праву гордится "славными страницами истории" этих ведомств.

photo: courtesy of FSB of the Russian Federation ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

"В год 75-летия Великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку; в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной; создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов", — заявил президент.

Президент указал, что работа органов безопасности — это одна из важнейших гарантий "суверенного, демократического, самостоятельного развития" российского общества и его устойчивости перед любыми вызовами.

"Среди таких вызовов — международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории", — пояснил он.

Путин обратил внимание на то, что сейчас в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.