Путин поставил задачи российским спецслужбам

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Российские спецслужбы должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, а также добиваться более эффективной защиты государственных границ, заявил президент Владимир Путин.

В воскресенье российский лидер посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

"Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю, и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции", — сказал глава государства.

По его словам, ФСБ и другим службам под эгидой Национального антитеррористического комитета важно "впредь действовать столь же решительно и последовательно".

Сотрудникам ФСО следует и дальше обеспечивать безопасность охраняемых гособъектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ — решать задачи по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи даже в самой сложной обстановке, подчеркнул Путин.

Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. Как подчеркнул Путин, Россия по праву гордится "славными страницами истории" этих ведомств.