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Вакцинация от коронавируса в Тамбове

Каких правил надо придерживаться после прививки от коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1605)
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Необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до прививки и в течение трех дней после, считают в российском ведомстве

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, чего нельзя делать, получив укол вакцины против коронавируса.

"После вакцинации от новой коронавирусной инфекции следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию", – заявили в ведомстве РИА Новости.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях в период вакцинации от коронавируса. По ее словам, три дня до и после прививки не следует употреблять алкогольные напитки, а также курить. Все это напряжение для организма.

В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ.

На данный момент доступна вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ. В середине августа Минздрав зарегистрировал ее. Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Она показала 95% эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1605)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Роспотребнадзор, Россия


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